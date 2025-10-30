Турция продължава да работи за закупуване на „Юрофайтър“ от Катар и Оман

Военновъздушните сили на Турция продължават своята съвместна дейност с Катар и Оман по придобиването на изтребители „Юрофайтър", съобщи представител на Министерството на отбраната на Турция по време традиционния седмичен брифинг, който военните организират, предаде турската държавна телевизия „ТРТ Хабер".

Придобиването на самолети „Юрофайтър" е част от стратегията на Турция както за модернизиране на отбранителните способности на страната, така и за подсилване на Източния фланг на НАТО. Закупуването на изтребители беше сред темите, които Ердоган обсъди и по време на посещенията си в Катар и Оман през изминала седмица, а от изявление на министъра на отбраната на Турция Яшар Гюлер преди два дни стана ясно, че страната иска да купи 24 самолета „Юрофайтър" или по 12 от двете страни.

Като част от плана за придобиване на изтребителите в началото на седмицата беше подписан протокол между турския президент Реджеп Тайип Ердоган и британския премиер Киър Стармър за първоначално закупуване на 20 самолета, пише БТА.

Очаква се придобиването на самолети „Юрофайтър" от страна на Турция да бъде и сред основните теми, които президентът на Турция и канцлерът на Германия Фридрих Мерц ще обсъдят днес в Анкара.