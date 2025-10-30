ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Пловдив осигурява повече градски автобуси з...

Времето София 17° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21611958 www.24chasa.bg

Турция продължава да работи за закупуване на „Юрофайтър“ от Катар и Оман

784
Самолет "Юрофайтър Тайфун" / Снимка: Пиксабей

Военновъздушните сили на Турция продължават своята съвместна дейност с Катар и Оман по придобиването на изтребители „Юрофайтър", съобщи представител на Министерството на отбраната на Турция по време традиционния седмичен брифинг, който военните организират, предаде турската държавна телевизия „ТРТ Хабер".

Придобиването на самолети „Юрофайтър" е част от стратегията на Турция както за модернизиране на отбранителните способности на страната, така и за подсилване на Източния фланг на НАТО. Закупуването на изтребители беше сред темите, които Ердоган обсъди и по време на посещенията си в Катар и Оман през изминала седмица, а от изявление на министъра на отбраната на Турция Яшар Гюлер преди два дни стана ясно, че страната иска да купи 24 самолета „Юрофайтър" или по 12 от двете страни.

Като част от плана за придобиване на изтребителите в началото на седмицата беше подписан протокол между турския президент Реджеп Тайип Ердоган и британския премиер Киър Стармър за първоначално закупуване на 20 самолета, пише БТА.

Очаква се придобиването на самолети „Юрофайтър" от страна на Турция да бъде и сред основните теми, които президентът на Турция и канцлерът на Германия Фридрих Мерц ще обсъдят днес в Анкара.

Самолет "Юрофайтър Тайфун" / Снимка: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание