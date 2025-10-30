Наемникът Хорациу Потра, обвинен в опит за преврат в Румъния, иска да се предаде на властите

Адвокатите на наемника Хорациу Потра съобщиха днес, че той желае да се върне „доброволно" в Румъния от Дубай, където избяга, след като бе обвинен по дело, което касае и бившият кандидат за президент Калин Джорджеску, предаде агенция Аджерпрес.

Миналия месец Хорациу Потра, синът му Дориан Потра и друг член на семейството бяха задържани в Обединените арабски емирства в очакване на процедура по екстрадиция.

Адвокатите на Потра твърдят, че той иска да се върне в Румъния, защото желае „да се изправи пред обвиненията и да изчисти името си".

Бившият член на френския Чуждестранен легион Хорациу Потра, който отговаряше за охраната на бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску, самият Джорджеску и още 20 души са обвинени в опит за извършване на действия срещу конституционния ред.

Според прокурорите Потра и неговата група наемници са възнамерявали да се инфилтрират в протести, организирани след анулирането на президентските избори през декември 2024 г., за да предизвикат хаос в Букурещ. Планът за действие е бил разработен от самия Калин Джорджеску и негови близки сътрудници по време на тайна среща, която се е състояла на 7 декември в конна база в Илфов, твърдят прокурорите, пише БТА.

Адвокатите на семейство Потра - Кристиана Мондя и Шербан Мога, посочват в изявление, изпратено до Аджерпрес, че желанието на Хорациу Потра, синът му и още един член на фамилията е „доказателство, че тези хора нямат какво да крият".

"Това (...) е съзнателен жест на достойнство и кураж от страна на хора, които желаят да докажат невинността си открито пред румънските съдилища", посочват в изявлението адвокатите и уточняват, че „Хорациу Потра никога не се е укривал от наказателно преследване".

"Към момента на издаване на заповедта за арест той вече се е намирал в Дубай, където е живял и работил законно", твърдят адвокатите.

„Не се крия и нямам причина да се крия. Липсва ми семейството ми и искам да мога да гледам хората в очите, знаейки, че съм избрал истината пред страха", заявява Хорациу Потра чрез адвокатите си.

Тримата членове на семейство Потра напуснаха Румъния в началото на тази година, като през февруари за тях бяха издадени заповеди за превантивно задържане.