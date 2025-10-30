Германският външен министър поиска от Сирия да гарантира сигурност и стабилност

Германският външен министър Йохан Вадефул обеща подкрепата на Берлин за възстановяването на Сирия, като призова новото правителство на страната да гарантира на гражданите "живот в достойнство и сигурност", предаде ДПА.

"Това е предпоставката за полагане на основите на една свободна, сигурна и стабилна Сирия", подчерта министърът в Аман, първата спирка от последното му посещение в Близкия изток.

От Йордания Вадефул ще отпътува за Сирия. Посещението му досега се пазеше в тайна от съображения за сигурност.

В Дамаск той планира да проведе разговори със сирийския президент Ахмед аш Шараа, който оглави бунтовническия алианс, който през декември свали дългогодишния диктатор Башар Асад след продължила повече от десетилетие гражданска война.

Вадефул призова сирийското правителство да гарантира, че всички граждани ще участват във възстановяването на страната, независимо от пола, религиозната, етническата или социалната си принадлежност. Германия е решена да съдейства за полагането на нови основи, като подпомогне усилията за разминиране и обезвреждане на взривни устройства, предоставя хуманитарна помощ и инвестира в сирийската икономика, заяви министърът.

Събитията в Сирия, която се намира в непосредствена близост до ЕС (вероятно се има предвид Кипър - бел. ред.), имат "пряко и непряко въздействие върху нас в Германия", отбеляза Вадефул.

С наближаването на първата годишнина от свалянето на Асад от власт, ситуацията в Сирия остава нестабилна, отбелязва ДПА. Новото преходно правителство заявява, че се стреми да стабилизира страната и да създаде "Сирия за всички", но тези усилия са помрачени от повтарящи се смъртоносни сблъсъци, включително между правителствените войски и малцинствата.

Сирия проведе първите си парламентарни избори от падането на режима през септември, въпреки че гласуването беше посрещнато с международни критики поради слабото представителство на жените и малцинствата беше ниско.

Вадефул заяви, че планира да обсъди и въпроса за многото сирийци, които са избягали от гражданската война и са потърсили убежище в Германия. Берлин разчита много от тези бивши бежанци да се върнат в родината си и да помогнат за възстановяването ѝ, отбелязва ДПА. Но поради несигурната ситуация в страната, досега само малцина сирийци са решили да се върнат, пише БТА.

Според официални данни, към края на август в Германия са пребивавали около 951 400 сирийски граждани, в сравнение с 974 395 към края на ноември 2024 г.