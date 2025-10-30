ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев ще награди с почетен знак изявени български ...

ЕК разглежда по различен начин ядрените опити, предприемани от Русия и от САЩ

Сградата на Европейската комисия в Брюксел

Говорител на Европейската комисия призова днес за различен поглед над ядрените опити на Русия и на САЩ. Да не поставяме нещата на една основа, настоя той на пресконференция в отговор на въпроси.

Съобщенията за изпитанията на руско ядрено торпедо не са стъпка в правилната посока, коментира говорителят. По неговите думи това показва, че вместо да избере мира, Русия задълбочава напрежението с действия и думи. Русия е заплаха за европейската сигурност, обобщи говорителят, цитиран от БТА.

В отговор на въпрос за намерението на САЩ да възобновят ядрените опити той прикани журналистите да се обърнат към властите във Вашингтон. Винаги призоваваме страните по договорите за неразпространение на ядрено оръжие да спазват международните си задължения, но очакванията ни по отношение на Русия са ниски, каза той.

