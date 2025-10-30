Литва твърди, че Полша е съгласна да отложи отварянето на границата си с Беларус

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Литовската министър-председателка Инга Ругиниене съобщи днес, че нейният полски колега Доналд Туск е съгласен да отложи отварянето на граничните пунктове на границата между Полша и Беларус, предаде Ройтерс.

В разговор вчера двамата са се договорили да съгласуват действията си по отношение на граничните пунктове с Беларус, каза на пресконференция Ругиниене.

Литва, член на НАТО и Европейския съюз, тази седмица затвори сухопътната си граница с Беларус до края на ноември в отговор на контрабандни балони, преминали във въздушното пространство на Балтийската република през границата ѝ с Беларус, пише БТА.

Възможно е в средата на ноември Полша да отвори още гранични пунктове с Беларус, съобщи Полската агенция по печата (ПАП), като се позова на говорител на полското правителство.