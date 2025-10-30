Хърватия идентифицира останките на французин, убит по време на войната през 90-те години

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Останките на французин, присъединил се към хърватските сили по време на войната за независимост на Хърватия през 90-те години, са открити и идентифицирани, 34 години след като е убит в източния хърватски град Вуковар, съобщи хърватският министър на ветераните Томо Медвед, цитиран от Франс прес и хърватски медии.

Медвед потвърди вчера, че са идентифицирани останките на общо четирима души, ексхумирани в района на Вуковар, включително на френския доброволец Жан-Мишел Николие.

Николие се присъединява към хърватските сили в началото на войната през юли 1991 година, когато е на 25 години.

Той е ранен на вуковарския фронт на 9 ноември 1991 година и е приет в болница в града. Вуковар обаче е завзет от тогавашната югославската армия и от сърби, противопоставящи се на отделянето на Хърватия от Югославия, които отвеждат над 200 души, сред които и Николие, в близка свинеферма и ги избиват.

Останките му заедно с останките на двама хървати са намерени на път в местността Овчара в края на септември, уточни на пресконференция Медвед във Вуковар.

Останките на друг хърватски войник са намерени близо до сметище, като и четирите жертви са починали от насилствена смърт, допълни той.

ДНК анализът установи, че един от тримата, намерени в Овчара, е Николие, каза министърът.

„Той не е роден в Хърватия, но е оставил сърцето си тук и е дал живота си за нея", каза Медвед.

Семейството на Николие вчера бе във Вуковар.

Николие беше посмъртно награден през 2011 г. от тогавашния хърватски президент Иво Йосипович за „изключителната смелост и героизъм" по време на защитата на Вуковар. Три години по-късно мост във Вуковар е кръстен на него, пише БТА.

Николие е сред около 480 чуждестранни доброволци от 35 държави, които се присъединяват към хърватските сили по време на войната за независимост на Хърватия (1991-1995 година).