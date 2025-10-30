Германският министър на развитието пристигна в Киев, за да съдейства за увеличаване на инвестициите в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският министър на развитието Рийм Алабали-Радован пристигна днес в Киев, за да съдейства за увеличаване на инвестициите на германски компании в Украйна и да демонстрира подкрепа за раздираната от война държава, предаде ДПА.

"Възстановяването на Украйна е невъзможно без силна икономика. Ето защо продължаваме да подкрепяме устойчивостта на украинските компании", каза Алабали-Радован в украинската столица. "Възстановяването също така отваря възможности за германската икономика", добави тя.

Очаква се министърката да обсъди с домакините оказването на допълнителна подкрепа от Германия за Украйна, която е подложена на руски атаки от близо 4 години.

Германия е сред най-важните дарители на Украйна в борбата ѝ срещу руската инвазия и наскоро изпревари САЩ като най-голям доставчик на военна помощ. Въпреки това визитата на Алабали-Радован е съсредоточена върху защитата на гражданите, като министърката планира да предаде на украинските робот за гасене на пожари, който може да се използва в опасни райони.

Очаква се тя да подпише редица споразумения, целящи укрепването на сътрудничеството между двете държави, като наред с това обърне внимание на важни въпроси, като доброто управление и борбата на украинските власти с корупцията.

От началото на войната през февруари 2022 г. германското министерство на развитието е предоставило 2 милиарда евро помощи на Украйна, пише БТА.

Според експерти общата стойност на възстановяването на страната възлиза на над 500 милиарда евро и вероятно ще е необходима подкрепата на частни или институционални инвеститори.

Вече има създадени фондове, които включват средства както от частни, така и от публични инвеститори.