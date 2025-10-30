ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Том Форд се завръща на големия екран като режисьор

Времето София 18° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21613397 www.24chasa.bg

Мъж почина в Калифорния, изкъпал се с вода 57 градуса

3716

Пенсионер почина в хотелска стая, докато се къпе. Твърди се, че трагичният инцидент е вследствие на вряла вода.

72-годишният Терил Джонсън отсяда в хотел в Калифорния и решава да вземе душ.

Минути по-късно внукът му го открил в безсъзнание в банята, а от душа се изливала гореща вода. Семейството не успяло веднага да го извади, тъй като температурата на водата била приблизително 57 градуса по Целзий, с 15 градуса над допустимата граница за безопасност в Калифорния, пише "Дейли Мейл".

„Излагането на вода при такива температури е известно, че причинява изгаряния от трета степен в рамките на секунди", се казва в иска на роднините срещу хотела.

Посочва се, че семейството е станало свидетел на ужасяваща гледка, защото по тялото на загиналия имало сериозни наранявания и те не успели да изведат мъжа от „врялата" баня.

Роднините на починалия завеждат дело срещу хотела, обвинявайки го в „груба небрежност" и неспазване на основните стандарти за безопасност, пише bTV. 

Починалият Терил Джонсън е ветеран от войната във Виетнам, който е обожавал семейството си и е очаквал с нетърпение дипломирането на внучката си.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с цените (Видео)