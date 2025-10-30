Привърженици на Джорджеску влязоха в сблъсъци с жандармерията пред съда в Букурещ

Привърженици на Калин Джорджеску влязоха днес в сблъсъци и пререкания с жандармерията пред сградата на Букурещкия съд, където бившият кандидат за президент на Румъния се опитва да постигне отмяна на наложената му мярка съдебен контрол, съобщава телевизия Диджи 24. Двама души са отведени в полицейско управление и ще им бъде наложена глоба.

Новинарският сайт Нюз.ро съобщава, че полицаите са искали да изведат от множеството мъж, който вдигал врява пред съда и отказал да се легитимира, а други лица скочили в негова защита. Въпреки опитите на органите на реда да намалят напрежението, част от събралите се пред съда привърженици на Джорджеску продължили да се държат агресивно, а един от тях влязъл в сблъсъци с жандармеристите в опит да им попречи да отведат другото лице. В резултат и двамата са били отведени в полицейското управление, информира Нюз.ро и допълва, че ще им бъдат наложени глоби.

Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску обжалва наложената му мярка съдебен контрол, съгласно която той няма право да напуска страната без разрешение на съдебните власти, както и да публикува съдържание с легионерски, фашистки, антисемитски, расистки или ксенофобски характер в социалните мрежи.

Джорджеску е обвинен в пропагандиране на фашистки, легионерски, расистки или ксенофобски идеи, както и в съучастие в опит за извършване на действия срещу конституционния ред, пише БТА.

През ноември 2024 г. Калин Джорджеску получи най-много гласове на първия кръг на президентските избори. Вотът обаче беше анулиран от Конституционния съд с мотив, че има убедителни данни за чуждестранна намеса в изборния процес. Твърди се, че кандидатурата на Джорджеску, който е краен националист с антиевропейски и антинатовски послания, е била подкрепена от руска намеса и хибридна кампания за влияние в ТикТок.