Над милион души посетиха Мавзолея на Ататюрк в Деня на Републиката

Мавзолеят на основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк е бил посетен от 1 125 311 души вчера, на 29 октомври, когато Турция чества 102 години от провъзгласяването на страната за република, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер".

Мавзолейният комплекс с името „Анъткабир" беше отворен за посещения след 12 ч., когато приключи тържествената церемония с присъствието на официални лица, сред които и турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

Отдаването на почит пред Кемал Ататюрк продължи до късно вечерта, а редовни посетители разказаха, че 2025 е годината, през която виждат най-много граждани в „Анъткабир" на този ден.