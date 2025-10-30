ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Том Форд се завръща на големия екран като режисьор

Над милион души посетиха Мавзолея на Ататюрк в Деня на Републиката

Айше Сали, БТА

1596
Мавзолеят Снимка: Екс/Embassy of Ireland in Türkiye

Мавзолеят на основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк е бил посетен от 1 125 311 души вчера, на 29 октомври, когато Турция чества 102 години от провъзгласяването на страната за република, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер".

Мавзолейният комплекс с името „Анъткабир" беше отворен за посещения след 12 ч., когато приключи тържествената церемония с присъствието на официални лица, сред които и турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

Отдаването на почит пред Кемал Ататюрк продължи до късно вечерта, а редовни посетители разказаха, че 2025 е годината, през която виждат най-много граждани в „Анъткабир" на този ден.

Мавзолеят Снимка: Екс/Embassy of Ireland in Türkiye

