Френските депутати приеха текст, осъждащ френско-алжирското споразумение от 1968 г.

Френските депутати приеха предложение за резолюция на крайнодясната партия "Национален сбор", която осъжда на френско-алжирското споразумение от 1968 г.. Това съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Този юридически необвързващ текст беше приет с мнозинство от един глас от долната камара на френския парламент, благодарение на подкрепата на депутати от десните партии "Републиканците" и "Хоризонти".

"Национален сбор" превърна френско-алжирските споразумения от декември 1968 г. в една от основните си теми, като многократно поиска те да бъдат осъдени. Приетата вчера резолюция няма обвързваща сила, но лидерката на "Национален сбор" Марин Льо Пен поиска от правителството да "има предвид" гласуването, което призовава за отмяна на споразумението, което предлага на алжирците специални клаузи по отношение на имиграцията и престоя във Франция.

Гласуването в долната камара се състоя в момент, в който Париж и Алжир са в дипломатическа криза от повече от година. Отношенията между двете страни са на най-ниското си ниво от лятото на 2024 г., когато Франция призна план за автономия на Западна Сахара "под марокански суверенитет". Напрежението се засили, след като през ноември 2024 г. в Алжир беше арестуван френско-алжирският писател Буалем Сансал, обвинен, че е подкрепил позицията на Мароко в този конфликт. През януари 2025 г. във Франция бяха арестувани няколко алжирски влиятелни лица за призиви към насилие, често срещу опоненти на алжирското правителство.

Освен това Франция упреква бившата си колония, че отказва да приеме обратно свои граждани, на които е наложена задължителна заповед за напускане на френска територия.

Споразумението от 1968 г. беше подписано шест години след края на войната в Алжир (1954-1962 г.), когато Франция се нуждаеше от работна ръка, за да подкрепи икономиката си. То позволява на алжирските граждани да получат право на 10-годишен престой по ускорена процедура.