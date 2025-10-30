Великобритания санкционира ирански банкер, подкрепял Революционната гвардия на Иран

Великобритания днес наложи санкции срещу иранския банкер и бизнесмен Алиакбар Ансари, тъй като според нея той оказва финансова подкрепа на дейностите на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР). Това съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

„Прилагането (от КГИР) на репресии и заплахи за извършването на враждебни действия, включително тук във Великобритания, е напълно неприемливо", се казва в изявление на британския министър Хамиш Фалконър, който отговаря за Близкия изток.

„Няма да толерираме заплахи от страна на КГИР и няма да се колебаем да предприемаме най-ефективните мерки срещу него", се допълва в изявлението.

Активите на Ансари са били замразени и му е била наложена забрана да пътува до Великобритания, става ясно от сайта на британското правителство.

Ансари е голям акционер в частната банка за кредити „Аянде", която беше разформирована миналата седмица от иранската централна банка заради просрочени задължения и регулаторни проблеми. Тя започва да изпитва финансови затруднения, след като финансира строежа в Техеран на един от най-големите търговски центрове в света.

Ансари е поредното физическо лице, санкционирано от британското правителство. Миналата година Великобритания санкционира части от КГИР заради подпомагане на работата на йеменските бунтовници хуси, както и ключови ирански военни служители след иранската атака с дронове и ракети срещу Израел през април.