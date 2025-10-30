Германски съд обвини трима в шпионаж в полза на Москва

Съд в Германия призна трима души с двойно германско и руско гражданство за виновни по обвинение в шпионаж в полза на Русия. Основният обвиняем бе осъден и по обвинения в планиране на саботажи и участие в сражения в Източна Украйна. Това съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Върховният окръжен съд в Мюнхен постанови шест години затвор за главния заподозрян, а другите двама подсъдими получиха условни присъди от шест месеца и една година.

Според съда между 2014 и 2016 г. 41-годишният основен обвиняем е служил като боец в редиците на паравоенна терористична групировка, която се е сражавала срещу украинската армия в Източна Украйна.

Мъжът отрече тези обвинения пред съда и заяви, че по това време е имал отношения с жена от Източна Украйна и никога не е участвал във военни действия. Той отрече и да е извършвал в периода от октомври 2023 г. до април 2024 г. шпионски действия в полза на Русия на територията на Германия или да е планирал саботажи на военна инфраструктура и железопътни линии.

Според разследващите другите двама обвиняеми са му помагали в продължение на няколко седмици към края на нелегалната му дейност.

Те, от своя страна, също отрекоха обвиненията в шпионаж и заявиха, че този въпрос е бил обсъждан само на шега.

Прокурорите обаче смятат, че основният обвиняем е силно свързан с руското разузнаване, а другите двама мъже напълно съзнателно са взели решението да участват в шпионски действия. Обвинението поиска присъда от 8 години и 8 месеца затвор за основния фигурант по делото и условни присъди от по една година за другите двама.

Адвокатите настояха клиентите им да бъдат признати за невинни.