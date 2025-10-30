Арестуваха член на филипинска ислямистка групировка, свързана с "Ислямска държава"

Филипинската полиция арестува член на филипинска ислямистка групировка, свързана с "Ислямска държава", който е обявен за издирване и заподозрян в изработване на бомби, съобщи Филипинската новинарска агенция (ФНА), цитирана от БТА.

Директорът на филипинската полиция Хосе Нартатес посочи, че петчасовата акция е започнала вчера, след като е била потвърдена информацията за местонахождението на Джей Би Мастура, известен още като Абу Наим, който се е укривал във филипинското село Лигао.

За него има издадена заповед за арест по обвинения в убийство, палеж и нарушение на Закона срещу тероризма от 2020 година. Полицията е щурмувала укритието му и е открила импровизирано взривно устройство.

Заподозреният е задържан в полицейското управление на Палимбанг и предстои да бъде изправен пред Регионалния окръжен съд в град Котабато, който е издал трите заповеди за арест още през 2021 година.

Според полицейското и военното разузнаване Мастура е бомбаджия и е изработвал импровизирани взривни устройства за групировка, свързана с "Ислямска държава". Той е включен в списъка на най-издирваните престъпници на филипинската полиция за четвъртото тримесечие на годината.

"Един терорист по-малко означава много за нашите усилия да гарантираме безопасността на всички", заяви генерал Нартатес. Той добави, че полицията засилва сътрудничеството си с Въоръжените сили на Филипините и други служби за сигурност в борбата срещу високопоставени цели от големите терористични групировки, особено в региона Минданао.