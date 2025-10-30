ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Том Форд се завръща на големия екран като режисьор

Великобритания организира полети за англичани, напускат Ямайка след урагана

Самолет Снимка: pixabay

Британското правителство каза днес, че организира чартърни полети, за да помогне на британски граждани да напуснат Ямайка след урагана Мелиса, най-силния циклон, връхлитал някога карибската островна държава. Това съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

"Министерството на външните работи, общността на нациите и развитието осигури ограничен брой чартърни полети от Ямайка за британски граждани, които не са успели да се приберат с редовните авиолинии", се казва в изявление на британския Форин офис.

Вчера Великобритания каза, че предоставя 2,5 милиона британски лири (3,36 милиона долара) за извънредно хуманитарно финансиране за възстановяването на карибския регион oт урагана Мелиса.

