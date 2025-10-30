Турция започна обучаването на сирийски военни на нейна територия

Турция е започнала обучаването на сирийски военни на нейна територия в рамките на подписано през август споразумение, насочено към възстановяването на сирийските институции за отбрана и сигурност, съобщи днес турското министерство на отбраната, цитирано от сайта „Тюркийе тудей" и БТА.

„За да отговорят на нуждите на Сирия от развитие на капацитета, части на сирийските военни започнаха да провеждат военно обучение в Турция, използвайки казарми и тренировъчни площадки на Турските въоръжени сили", заявиха днес представители на турското министерство на отбраната.

Представителите на Министерството подчертаха още, че програмата е предназначена да подобри отбранителния капацитет на Сирия, тъй като новото правителство в Дамаск продължава усилията си за възстановяване на стабилността и реорганизиране на държавните институции след години на конфликт.