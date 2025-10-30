На 100 години почина дъщерята на Марлене Дитрих - Мария Рива

Американската актриса Мария Рива, дъщеря на холивудската звезда Марлене Дитрих, е починала в САЩ на 100-годишна възраст, съобщи "Холивуд рипортър".

Рива е починала в съня си на 29 октомври в дома на сина си Питър Рива в Хила, щата Ню Мексико, пише БТА.

Мария Елизабет Рива (по баща Зибер) е родена през 1924 г. в Берлин, преди Дитрих и съпругът й Рудолф Зибер да напуснат Германия, за да продължат кариерата си в Холивуд.

За разлика от своята майка, Рива предпочита семейния живот, затова актьорската й кариера, която включва сценични изяви и роли в телевизионни сериали, се оказва краткотрайна и фактически приключва в началото на 60-те години на миналия век. Въпреки това тя успява да получи две номинации за награда "Еми".

След като се оттегля от актьорството, Мария Рива започва да възстановява отношенията си с Дитрих и се грижи за майка си през последните години от живота й.

През 1993 г., година след смъртта на майка си, Рива публикува книгата "Марлене Дитрих", която се превръща в бестселър. В мемоарите тя разкрива по-тъмната страна от живота на холивудската легенда. По-специално, в книгата тя обвинява майка си в съучастие в малтретирането й, което става причина за ранния алкохолизъм на Рива и неуспешния й първи брак.

През 1947 г. Мария се омъжва за втория си съпруг Уилям Рива. Двамата живеят заедно до смъртта му през 1999 г. От двата си брака Рива има петима сина.