300 специални охранители наема гръцката полиция за защита на музеите

Бойка Атанасова, Атина

Михалис Хрисохоидис КАДЪР: Екс/@chrisochoidis

С решение на министъра на гражданската защита Михалис Хрисохоидис, след консултация с министъра на културата Лина Мендони, в гръцката полиция се наемат 300 допълнителни лица, които ще охраняват музеи и археологически обекти.

Кражбата в стил Арсен Люпен от Лувъра предизвика тревога в правителството, повдигайки опасения относно сигурността на безценните съкровища в гръцките музеи.

300-те нови полицейски служители ще постъпят в Полицейската академия, за да получат, общо обучение за полицейски служители, а след това ще има специализирано обучение за музейна сигурност.

Смята се, че до края на май - началото на юни 2026 г. 300-те нови полицейски служители ще поемат задълженията си и ще бъдат разпределени в музеите.

