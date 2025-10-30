ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Том Форд се завръща на големия екран като режисьор

Франция ще изпрати хуманитарна помощ за Ямайка, пострадала от урагана Мелиса

Ураганът Мелиса Снимка: Ройтерс

Франция планира да достави през следващите дни хуманитарна помощ за Ямайка по море, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

На 28 октомври островът беше връхлетян от урагана Мелиса с ветрове от близо 300 км/ч.

"Комплекти за първа помощ и устройства за пречистване на вода ще бъдат доставени от въоръжените сили в следващите дни на Антилските острови като част от механизма за гражданска защита на Европейския съюз", обяви френското министерство на външните работи, като изрази "солидарността си с карибските страни, засегнати от урагана".

Ураганът Мелиса, който взе най-малко 20 жертви в Хаити, опустоши обширни райони в Ямайка и причини наводнения в Куба, се очаква да връхлети британската задморска територия Бермуда днес, след като прекара няколко дни в Карибския регион.

