Франция ще изпрати хуманитарна помощ за Ямайка, пострадала от урагана Мелиса

Франция планира да достави през следващите дни хуманитарна помощ за Ямайка по море, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.
На 28 октомври островът беше връхлетян от урагана Мелиса с ветрове от близо 300 км/ч.
"Комплекти за първа помощ и устройства за пречистване на вода ще бъдат доставени от въоръжените сили в следващите дни на Антилските острови като част от механизма за гражданска защита на Европейския съюз", обяви френското министерство на външните работи, като изрази "солидарността си с карибските страни, засегнати от урагана".
Ураганът Мелиса, който взе най-малко 20 жертви в Хаити, опустоши обширни райони в Ямайка и причини наводнения в Куба, се очаква да връхлети британската задморска територия Бермуда днес, след като прекара няколко дни в Карибския регион.