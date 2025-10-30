Лондон: Поддържаме тесен контакт с Киев заради арестувания за шпионаж англичанин

Великобритания заяви, че поддържа "тесен контакт" с украинските власти, след като британец, заподозрян в шпионаж в полза на Русия, беше арестуван в Киев. Това съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

"Ние сме запознати с информацията, че британски гражданин е бил арестуван в Украйна. Поддържаме тесни контакти с украинските власти", заяви говорител на министерството на външните работи и по въпросите на Британската общност.

Вчера украинската служба за сигурност (СБУ) съобщи за ареста на бивш европейски военен инструктор за шпионаж, без обаче да уточняват неговата националност или длъжност. Според този източник руската Федерална служба за сигурност (ФСС) е дала на заподозрения инструкции за производството на взривни устройства и му е предоставила пистолет и боеприпаси. По-късно украинската прокуратура уточни, че задържаният е британски гражданин. Той е пристигнал в Украйна през 2024 г., за да работи като инструктор за обучение на военни в южната част на страната, преди да започне да работи с граничната охрана. Няколко месеца по-късно той започнал да сътрудничи на ФСС и "се съгласил да предава военна информация срещу заплащане", за което може да получи до 12 години лишаване от свобода и конфискация на имуществото си.

От началото на пълномащабното руско нашествие в Украйна през февруари 2022 г., Украйна е започнала хиляди наказателни разследвания за сътрудничество с врага и редовно арестува лица, заподозрени, че са агенти на Русия.