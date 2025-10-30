Индия: Напълно подкрепяме независимостта на Афганистан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Индия заяви, че напълно подкрепя суверенитета, териториалната цялост и независимостта на Афганистан на фона на ескалацията на конфликта между Кабул и Исламабад. Това съобщи новинарска агенция ПТИ, цитирана от БТА.

"Пакистан е разгневен от това, че Афганистан упражнява правото си на суверенитет върху собствените си територии. Изглежда, че Пакистан си мисли, че може безнаказано да извършва трансгранични терористични дейности", заяви говорителят на индийското външно министерство Рандир Джайсвал.

"Съседните държави смятат това за недопустимо. Индия остава изцяло ангажирана със суверенитета, териториалната цялост и независимостта на Афганистан", подчерта говорителят на индийското дипломатическо ведомство.

Военният конфликт между Пакистан и Афганистан избухна по-рано този месец, след като Исламабад нанесе въздушен удар в Кабул. Афганистан отговори остро на атаката, което доведе до ескалация.