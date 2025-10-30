ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оскверниха десетки военни гробове в Берлин, надрас...

Спасиха около 79 мигранти в лодка край остров Гавдос

Лодка с мигранти СНИМКА: АРХИВ

Гръцката брегова охрана обяви, че е проведена операция за локализиране и спасяване на приблизително 79 мигранти, намиращи се на лодка в морската зона на 19 морски мили югозападно от остров Гавдос. Това съобщи АНА-МПА, цитирана от БТА.

Операцията е координирана от Съвместния център за координация на спасителните действия и в нея са участвали патрулен кораб на гръцката брегова охрана, дрон на „Фортекс", както и два преминаващи кораба.

Мигрантите са били качени безопасно на борда и са били транспортирани до пристанището Палеохора, където ще бъдат спазени необходимите процедури за идентификация и приемане.

