Никушор Дан положи венец на паметника на жертвите на пожара в клуб "Колектив"

Румънският президент Никушор Дан положи венец пред паметника на загиналите в пожара в бившия нощен клуб „Колектив" преди 10 години. Това съобщи агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

На 30 октомври 2015 г. при пожар в нощен клуб „Колектив" в Букурещ загинаха 65 души - 27 в нощта на трагедията, а останалите издъхнаха седмици или месеци по-късно в болници в Букурещ и в чужбина. Изгаряния получиха около 200 души.

Огънят бе предизвикан от фойерверк, предвиден за използване на открито, който подпалил декора, а пламъците се разпространили бързо заради леснозапалим звукоизолиращ материал, използван в заведението. В клуба тогава са се намирали над 400 души при капацитет от 80 души.

При разследването бяха установени множество нередности по отношение на правилата за противопожарна безопасност, което предизвика подозрения за корупция. Дни след пожара Румъния бе обхваната от масови протести под мотото "Корупцията убива", които в крайна сметка доведоха до оставката на тогавашното ляво правителство.

„Днес се навършват 10 години от трагедията, която промени Румъния завинаги. Десет години, откакто 65 млади хора загубиха живота си, а много други все още носят белезите от онази нощ в телата и душите си. Десет години, откакто едно поколение заяви ясно и категорично, че безразличието и корупцията убиват, а обещанията без действия се превръщат в съучастие. Мислите ми са с семействата, които не можаха да се сбогуват, с оцелелите, които превърнаха страданието си в кураж и гражданска активност, но и с пожарникарите, лекарите, обикновените хора, тези, които се опитаха да спасят животи тогава", написа президентът Никушор Дан във Фейсбук.

Според държавния глава случаят „Колектив" е отражение на една нефункционираща държава, ръководеща се от принципа „и така става", в която законите съществуват само на хартия, а контролът и отчетността се размиват в бюрокрацията.

Президентът добави, че от тогава са предприети стъпки за промяна, преразгледани са законодателството и стандартите за безопасност, а някои опасни пространства са били затворени.

Държавният глава отбеляза, че в същото време гражданското общество е станало по-гласовито, а хората вече протестират, когато ситуацията е сериозна, и все повече хора не мълчат пред лицето на несправедливостта.

Никушор Дан посочи, че заради паметта на загиналите, заради оцелелите и заради бъдещите поколения, трябва да бъде направено всичко необходимо, за да се предотврати повторението на подобни трагедии.

Президентът отбеляза, че до ден-днешен Румъния не разполага с напълно функциониращи центрове за пострадали с тежки изгаряния, много болници все още се борят с остър недостиг, а сериозният проблем с вътреболничните инфекции остава нерешен.

И други румънски политици и общественици направиха днес изявления и отдадоха почит към паметта на загиналите в „Колектив", съобщават румънските медии.

Вокалистът на групата, която свиреше в клуба в нощта на 30 октомври 2015 г. - „Goodbye to Gravity", Андрей Галуц и още 10 музиканти, оцелели от пожара, обяви днес, че стартира благотворителен проект, наречен „The Memento", в памет на жертвите на трагедиите, които белязаха Румъния през последното десетилетие, предаде Аджерпрес.

В рамките на проекта ще бъдат пуснати акустични и преаранжирани записи на две от най-емблематичните песни на „Goodbye to Gravity" - „The Day We Die" и „The Cage", които бяха изпълнени в клуба в нощта на трагедията.

Четирима от петимата членове на „Goodbye to Gravity" загинаха при пожара. Оцелелият Андрей Галуц бе хоспитализиран с тежки изгаряния.