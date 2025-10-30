Изкуствен интелект ще помага в здравеопазването на Гърция

Първото приложение с изкуствен интелект в сектора на здравеопазването в Гърция, е достъпно за лекарите от днес, 30 октомври.

Целта е да се предложи на здравните специалисти директен и цялостен достъп до данните на пациентите, като се гарантира спестяване на време, намаляване на бюрокрацията, по-добра координация на предоставяните грижи и улесняване на вземането на медицински решения.

Това е нов иновативен инструмент, който е част от Националния електронен здравен картон в рамките на сътрудничеството между министерствата на здравеопазването и цифровото управление.

Лекарите могат да използват дигиталния асистент чрез приложението myHealthDoc и да получават незабавна информация от досието на пациента чрез бърз анализ на медицинска история, изследвания, лекарства и др. По-конкретно, лекарите могат или да задават въпроси на дигиталния асистент на разбираем език, или да избират въпроси от предоставения списък, като например „какви лекарства са били прилагани през последните три месеца?", „какви ваксинации са били правени до момента?", „Покажете ми обобщената медицинска картина на пациента". Той дори предоставя предложения за запитвания, като същевременно поддържа и устен разговор.

Скоро ще бъде пуснат дигитален граждански асистент за здравеопазване, който ще позволи на гражданите да имат лесен, персонализиран и сигурен достъп до здравни услуги и своите данни.