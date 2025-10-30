Индия ще изстреля най-тежкия сателит в космическата си история

Индийската космическа агенция (ISRO) съобщи, че в неделя ще изстреля най-мощната си досега ракета, която ще изведе в орбита най-тежкия индийски телекомуникационен сателит. Това съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Ракетата носител LVM3-M5 тежи 642 тона и е дълга 43,5 метра. Тя е оборудвана с два спомагателни ускорителя и трябва да излети от Космически център "Сатиш Дхаван" в неделя в 17:26 ч. местно време (14:26 ч. българско време).

LVM3-M5 е усъвършенствана версия на ракетата, с която през август 2023 г. Индийската космическа агенция изпрати на повърхността на Луната сонда, проектирана в Индия. До този момент Русия, САЩ и Китай бяха единствените страни, успели да изпратят и приземят космически апарати на Луната.

Ракетата ще изведе в орбита телекомуникационния спътник CMS-03, който със своите 4,4 тона и е най-тежкият, изстрелван от Индия досега.

Най-многолюдната страна в света има големи космически амбиции. След като през 2014 г. изведе сонда в орбита около Марс, а през 2023 г. приземи своя апарат "Чандраян-3" на лунната повърхност, Индийската космическа агенция планира през 2027 г. да изпрати астронавт в орбита. Индийският премиер Нарендра Моди обяви и намерение до 2040 г. да изпрати индиец на Луната.