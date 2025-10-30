Ремонтираният паметник на Христо Ботев се върна на мястото си в Измаил

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С вълнуващо тържество в украинския град Измаил откриха ремонтирания паметник на българския поет и революционер Христо Ботев на 30 октомври.

Бюст-паметникът на Христо Ботев в град Измаил е от 20 март 1978 г. Разположен е в двора на главния корпус на Измаилския държавен хуманитарен университет. Датата на откриването е по случай 100-годишнината от Освобождението на България от османско робство. Бюстът е направен от измаилския скулптор Михаил Недопак.

„През есента миналата година с решение на българската община „Света София" взехме решение за пълно реконструиране на бюст-паметника и площада. Създадохме попечителски комитет за набиране на средства, открихме сметки. И трябва да посоча, че основната сума, която събрахме, е дарение от българите в Украйна и приятели на нашата община ", каза председателят й Николай Иванов.

Реконструкцията е била крайно наложителна, защото паметникът е започнал да се руши.

„Той вече е на 47 години и ние нямаме моралното право да го оставим да се разрушава. Затова започнахме с общи усилия неговата реконструция", отбеляза Иванов.

Реконструиран е и площадът около бюст-паметника.Заменени са плочки на 350 кв. метра. Поставени са пейки и улични лампи. Реконструкцията на самия паметник през месец май.

„Името на бълтарския поет и революционер Христо Ботев е трайно свързано с Одеса, Измаил, Болград и Задунаевка. Всяка година на 6 януари и 2 юни българските дружества и организации се покланят пред паметта на Ботев. Организират се тържества, конференции, с церемонии по полагане на цветя", добавя Иванов.