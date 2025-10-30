Русия: Ще говорим с Япония за траен мир, ако Токио се откаже от антируски курс

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на външните работи на Русия обяви, че всеки диалог с Япония относно сключването на мирен договор може да започне едва след като Токио се откаже от това, което Москва нарича "антируски" курс. Това съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова каза, че именно сегашната политика на Япония е довела двустранните отношения между двете страни до задънена улица.

Русия, която е правоприемник на бившия Съветския съюз, и Япония никога не са подписвали мирен договор, с който официално да сложат край на враждебните действия помежду си от времето на Втората световна война.