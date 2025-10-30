ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Ще говорим с Япония за траен мир, ако Токио се откаже от антируски курс

Мария Захарова Снимка: Екс/Globe Eye News

Министерството на външните работи на Русия обяви, че всеки диалог с Япония относно сключването на мирен договор може да започне едва след като Токио се откаже от това, което Москва нарича "антируски" курс. Това съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова каза, че именно сегашната политика на Япония е довела двустранните отношения между двете страни до задънена улица.

Русия, която е правоприемник на бившия Съветския съюз, и Япония никога не са подписвали мирен договор, с който официално да сложат край на враждебните действия помежду си от времето на Втората световна война.

