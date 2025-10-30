ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оскверниха десетки военни гробове в Берлин, надрас...

Израел: „Хамас" предаде на Червения кръст в Газа ковчези с телата на двама заложници

Освободени заложници Снимка: Екс/NewsNation

Израелската армия обяви, че „Хамас" е предал на Червения кръст в ивицата Газа ковчези с телата на двама заложници, предадоха световните агенции, съобщи БТА.

Става дума за тленните останки на двама души, отвлечени при безпрецедентното нападение на „Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Ковчезите са били предадени после от Червения кръст на израелската армия.

От канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху потвърдиха, че Израел е получи още две тела на заложници.

Досега „Хамас" е върнал на Израел 15 от общо 28 тела на заложници, които са в Газа.

В понеделник вечерта групировката върна на Израел тленни останки, които се оказаха части от вече предаден труп на заложник. Това както и закъсненията в предаването на телата на заложниците породиха гнева на израелското правителство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

