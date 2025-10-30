Американски военен кораб се изтегли от Тринидад и Тобаго

Американският военен кораб "Грейвли", който беше в Тринидад и Тобаго от 26 октомври в рамките на военната мисия на САЩ в Карбиско море за операция срещу наркотрафика, се изтегли по план от водите на малкия архипелаг близо до Венецуела. Това съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Присъствието на кораба вся смут в Каракас, приел го като като "провокация", която може да доведе до "война". Вследствие на това се повиши напрежението между Венецуела и Тринидад и Тобаго, които си размениха остри изявления, посочва АФП.