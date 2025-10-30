Ураганът Мелиса приближава Бермудските острови

Националният център за ураганите на САЩ предупреди, че ураганът Мелиса се насочва към Бермудските острови, след като причини разрушения и десетки жертви в Хаити, Ямайка и Куба, съобщи агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

Очаква се бурята да продължи да оказва влияние върху Хаити, Куба и Бахамите с опасни вълни и силни морски течения.

В 8:00 ч. местно време (12:00 ч. по Гринуич) окото на урагана се намираше на около 980 километра югозападно от Бермудските острови и на 475 километра североизточно от Централните Бахами. Мелиса се движи на североизток със скорост 33 километра в час и с максимални постоянни ветрове от 165 километра в час. Метеоролозите не очакват значителни промени в интензитета на бурята през деня, но прогнозите сочат, че тя може да започне да отслабва утре.

Националният център за ураганите съобщи, че над Бермудите ще започнат тропически бури по-късно днес, а ураганът ще достигне островите през нощта.

Мелиса причини смъртта на най-малко 32 души по време на преминаването си през Карибския басейн – 23 души в Хаити, четирима в Ямайка, четирима в Панама и един в Доминиканската република. Бурята предизвика и значителни разрушения в Куба.