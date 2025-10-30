ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ са готови да предложат хуманитарна помощ на Куба след урагана Мелиса

Последиците от урагана Мелиса Снимка: Екс/BNO News Live

САЩ са готови да предложат незабавна хуманитарна помощ на хората в Куба, които са засегнати от урагана Мелиса, заяви в публикация днес в социалната платформа "Екс" американският държавен секретар Марко Рубио, цитиран от Ройтерс и БТА.

Мелиса връхлетя сушата на Куба, след като причини разрушения в Ямайка.

Стихията премина на 95 километра западно-югозападно от Гуантанамо като ураган от трета степен, с ветрове със скорост от 195 километра в час.

Властите определиха урагана като изключително опасен, предупреждавайки за внезапни наводнения, свлачища, срутвания и възможни аварии в язовирите.

Над 735 000 души бяха евакуирани. Повечето са отседнали при роднини или приятели, докато други са настанени в държавни приюти, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Последиците от урагана Мелиса Снимка: Екс/BNO News Live

