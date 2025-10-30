Мерц: Искаме Турция в ЕС и „Хамас“ да излезе от управлението на Газа

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц каза по време на съвместната им пресконференция с президента на Турция Реджеп Ердоган, която беше излъчвана на живо в социалните медии, че страната му подкрепя членството на Турция в Европейския съюз, но за целта Анкара трябва да изпълни Критериите от Копенхаген, които са свързани със спазването на човешките права, демократичното управление и функциониращата пазарна икономика, съобщи БТА.

Ердоган пък му отговори, че освен Критерии от Копенхаген, има и критерии от Анкара. Въпреки приятелския тон на срещата и съгласието на Германия за закупуване на изтребители "Юрофайтър" от Турция, двамата се разминаха в позициите си по отношение на действията на Израел в Газа.

„Пътят, който води към Европейския съюз, минава през изпълнението на Критериите от Копенхаген. Решенията, които се взимат в Турция, не изпълняват тези критерии. Диалогът ще трябва да продължи по отношение на демокрацията и правовата държава, както и по отношение на начина, по който ние в Европейския съюз разбираме това. Искаме Турция да има важна роля. Необходими са и докладите на Европейската комисия за подобна перспектива на Турция. Това не е свързано само с оценката на Германия, а на целия Европейски съюз. И ще продължим с този диалог оттук нататък. Обсъдихме детайлите на този въпрос. Аз също обясних тревогите си – този например с независимостта на съдебната системa. Казах, че има въпроси, които нямат връзка с нашето разбиране", заяви германският канцлер.

Ердоган от своя страна каза, че Турция е спокойна по отношение на Критериите от Копенхаген в отговор на въпрос на германски журналист какво иска Турция от Европейския съюз и какво му предлага. Ердоган коментира и ареста на отстранения от длъжност кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, след като този случай беше даден като пример за правните проблеми от страна на журналиста.

„Ние в Турция гледаме спокойно на това, защото по отношение на Критериите от Копенхаген винаги сме казвали следното: Критериите от Копенхаген за нас не са отрицателен подход в процеса на сближаване. След като сближаването с Турция ще бъде през Критериите от Копенхаген, срещу това ние имаме критерии от Анкара. С Критериите от Анкара можем да се отворим към Европа и към света, защото Турция не е просто една европейска или азиатска държава. Турция е държава, която и в Европа, и в Азия е ръководена демократично и по най-добрия начин във всяко отношение и ние нямаме никакви притеснения в това отношение. Второ – по отношение на Истанбулската голяма община. Без значение кой на какъв пост е, в една правова държава не можете да погазите закона. Без значение на какъв пост сте, ако погазите законите, в държава с правосъдие правораздавателните органи са длъжни да направят, каквото е необходимо. Ако не го направят, ще започнат корупция и кражби и ще тръгнат всякакви грешни неща. В Истанбул процесът работи по този начин. И при този процес, съдът трябва да го направи по начина, по който му приляга и да направи необходимо", каза Ердоган.

Въпреки високата оценка на германския канцлер за усилията на Турция за прекратяване на огъня в Газа, Мерц и Ердоган се разминаха и в оценката си за действията на Израел и групировката „Хамас", която е призната за терористична от Европейския съюз.

„На 7 октомври 2023 г. срещу Израел беше осъществено терористично нападение. Повече от 1000 души само за ден загубиха живота си, а стотици след това също загубиха живота си. Според нас Израел използва правото си на самозащита. Но се надаваме, че с плана от 20 точки този конфликт е към своя край. Заедно и с приноса на президента на Турция. Сега работим, за да намерим решение за траен мир и това е възможно с приноса на всички страни, но не може да бъде с участието на „Хамас", каза Фридрих Мерц.

Последва въпрос на турски журналист към германския канцлер дали Германия не подкрепя Израел заради извършеното по време на Втората световна война.

„Германия винаги ще бъде зад Израел, но това, разбира се, не означава, че ще уважаваме или ще стоим зад всяко решение на израелското правителство или ще го приемем безкритично. Знаете, че и предишните ни правителства ги критикуваха, а моето правителство от 7 октомври беше до Израел и израелския народ. Израел използва правото си на самозащита и само с едно решение можеше са се спре даването на ненужни жетви. „Хамас" можеше да освободи по-рано заложниците и да остави оръжията. Тогава тази война щеше да приключи. По отношение на децата в Газа – тяхната съдба наистина много ме натъжава, те бяха заложници на „Хамас". Надявам се, че това вече ще дойде към своя край и с приноса на Ердоган хората няма да губят своя живот. Невинните деца, жени и възрастни вече няма да бъдат засегнати", каза Мерц.

Ердоган от своя страна заяви, че не може да се съгласи с канцлера по отношение на войната в Газа.

„При този процес бяха убити близо 60 хиляди деца, жени и възрастни. В ръцете на „Хамас" няма бомби. В ръцете на „Хамас" няма ядрено оръжие, но Израел има в ръцете си всички тези сили...Примерът е от снощи, когато с тези бомби удариха специално Газа. Германия не вижда ли това? Германия не следи ли това? Оставете ударите, те с геноцид и глад се опитаха да възпитават хората и това все още продължава", отговори Ердоган.

Той увери канцлера на Германия, че Турция прави необходимото по отношение на „Хамас" и говори за проблемите при доставките на храна в Газа от страна на Червения полумесец.

„Както искаме да приключи войната между Украйна и Русия, така искаме да приключи и войната между Израел и Газа", заяви турският президент.