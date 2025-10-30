Отложиха изслушването на предложена от Тръмп главна инспекторка, започнала да ражда

Изслушването в американския Сенат на предложената от президента Доналд Тръмп за главен държавен здравен инспектор на САЩ д-р Кейси Мийнс беше отложено, защото тя ражда. Това съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА, позовавайки се на изявление от днес на говорител на здравната комисия на Сената.

Новината дойде само часове преди 38-годишната Мийнс, която забременя с първото си дете, трябваше да се яви посредством видеоконферентна връзка пред здравната комисия, за да бъде утвърдена на поста. Не е ясно кога е следващата дата за изслушването.

"Всички се радваме за д-р Мийнс и нейното семейство", каза заместник-прессекретарят на здравното министерство на САЩ Емили Хилиард. "Това е един от малкото пъти в живота, когато е лесно да помолиш за отлагане на изслушване в Сената", добави тя.

Мийнс, която е следвала медицина в Университета "Станфорд", доби известност като инфлуенсър в областта на здравето, след като след като се разочарова от традиционната медицина. Очакваше се тя да сподели пред Сената на САЩ своя възглед за лечение на хроничните заболявания чрез насочване към техните корени – идея, която е в съответствие с посланието "Да направим Америка отново здрава" (Make America Healthy Again) на нейния близък съмишленик, министъра на здравеопазването Робърт Кенеди-младши.

Кандидатката, която е и автор на книги и предприемач, трябваше да спечели доверието на сенатската комисия на фона на появилите се съмнения в нейната компетентност и опасността от възможни конфликти.

Главният държавен здравен инспектор ръководи служителите в областта на общественото здраве. Ако бъде утвърдена на поста, Мийнс ще представлява администрация, която вече е променила картината на общественото здраве с призива за засилен контрол върху ваксините, хранителните доставки, пестицидите и лекарствата, отпускани с рецепта.

Мийнс няма управленски опит, а разрешителното ѝ за лекарска практика не е валидно към момента, посочва АП. Въпреки че е учила медицина в Университета "Станфрод", през 2018 г. тя се отказва от хирургическа специализация в Университета за здраве и наука в Орегон през 2018 г. По-късно излага като мотив убеждението си, че здравната система е повредена и експлоататорска.

Впоследствие Мийнс се обръща към алтернативни методи, за да намери лечение за широко разпространената по думите ѝ метаболитна дисфункция, причинена до голяма степен от лошо хранене и прекомерна консумация на свръхпреработени храни. Тя е съосновател на "Левълс" (Levels) - приложение за хранене, сън и упражнения, което може да предостави на потребителите и кръвни изследвания.

Данъчните ѝ декларации показват, че е спечелила стотици хиляди долари, рекламирайки здравни продукти, включително специални добавки от босилек, чайове и еликсири, пробиотични продукти, както и доставки на готови ястия.

В етичната си декларация Мийнс заявява, че ако бъде утвърдена на поста от Сената, ще се оттегли от "Левълс"и ще се откаже от акциите си в компанията. Тя обеща и да спре да работи за "Рупа" (Rupa), специализирана компания за лабораторни изследвания, за която е разработила онлайн курс. Въпреки че може да продължи да ползва авторски права върху книгата си "Добра енергия", няма да я рекламира, се казва в заявлението.

Под контрола ѝ ще бъдат 6000 служители на Корпуса за обществено здравеопазване на САЩ и ще може да издава предупреждения за заплахи за общественото здраве.

Сред правомощията ѝ влиза и да се застъпва по въпроси, свързани с ваксинацията, макар и да не може да участва пряко във воденето на политика за ваксинации. Мийнс до голяма степен се е въздържала от противоречивите възгледи на Кенеди за ваксините, но е призовавала за повече разследвания на тяхната безопасност, обръща внимание АП.

Първата кандидатура, издигната от Тръмп за главен хирург на САЩ - бившата медицинска консултантка на телевизия "Фокс Нюз" Джанет Нешуат, беше оттеглена, след като тя беше подложена на критики от съмишленици на президента републиканец.