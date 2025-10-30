Стана ясно, че Нобелов лауреат не е загинал при инцидент, а е бил убит

Бившият лидер на борещата се против апартейда южноафриканска партия Африкански национален конгрес (АНК) и носител на Нобелова награда за мир за 1960 г. Алберт Лутули е загинал през 1967 г. в резултат на нападение, извършено от полицаи на режима на апартейда, заключи днес съдът, опровергавайки официалната версия от онова време, че той е загинал при железопътен инцидент. Това съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Лутули почина на 21 юли 1967 г. и според официалната версия е бил блъснат от влак, докато е вървял по железопътната линия - теза, която близките и поддръжниците му са поставяли под съмнение.

Окръжният съд в Питърмарицбург заключи, че смъртта на бившия лидер на АНК се дължи на "нападение от членове на специалния клон на южноафриканската полиция, действащи в сговор със служители на южноафриканската железопътна компания".

Разследването на причините за смъртта му бе възобновено през април в контекста на преразглеждане на изчезванията и политическото насилие по време на режима на сегрегация, който приключи в началото на 90-те години.

"Що се отнася до причината или вероятната причина за смъртта, установено е, че жертвата е починала в резултат на фрактура на черепа, мозъчен кръвоизлив и мозъчно сътресение, причинени от нападение", каза съдийката Номпумелело Хадебе.

Тя отхвърли заключенията от разследването от 1967 г. и посочи имената на седем мъже, които съдът не успя да открие, като извършители на убийството или съучастници в него. Сред тях са машинист, пожарникар, началник на гара и двама служители на железопътната полиция.

Алберт Лутули е начело на Африканския национален конгрес от 1952 г. до смъртта си, период, през който режимът на апартейд забрани АНК през 1960 г. На церемонията в Осло по връчването му на Нобеловата награда за мир Лутули изнесе пламенна реч в подкрепа на отказа от насилие.