ЕС се отказва от проследяване на лични кореспонденции при борбата със сексуалното насилие над деца

Европейският съюз ще се откаже от един от най-критикуваните текстове в Регламентa за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца - този, който предвиждаше възможност за проследяване на лични кореспонденции. Това съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Европейската комисия представи през 2022 г. законопроект, целящ да ограничи разпространението на изображения и видеоклипове със сексуално насилие над деца. В него бе включена разпоредба, според която онлайн платформите и приложенията за чат трябва да откриват и сигнализират за подобно съдържание.

Мярката беше остро критикувана от евродепутати и някои държави членки, включително Германия, като "непропорционална" намеса в личното пространство. Споровете се концентрираха върху възможността за проследяване на лични съобщения, дори в криптирани приложения като "Сигнал" (Signal) и "Уатсап" (WhatsApp).

След продължителни преговори Дания, която председателства ЕС, предложи спорната разпоредба да бъде премахната с цел актът да бъде приет възможно най-скоро. Действащите в момента правила за идентифициране на онлайн съдържание със сексуално насилие над деца изтичат през април 2026 г., което прави приемането на новите регулации спешно.

"Това е голяма крачка напред", заяви германският активист и бивш евродепутат Патрик Брайер, който е един от най-гласовитите противници на разпоредбата, известна като "чат контрол".

Според доклад на британската организация "Интернет уоч фаундейшън" (Internet Watch Foundation), публикуван през 2024 г., 62 процента от съдържанието със сексуално насилие над деца се хоства на сървъри, разположени в Европейския съюз.