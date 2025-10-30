Принц Уилям спечели дело срещу списание, публикувало снимките му без разрешение

Принц Уилям и съпругата му Кейт спечелиха дело срещу френското издание „Пари мач" за публикуване на папарашки снимки на тях и децата им по време на частна почивка, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

Уилям, по-големият син на крал Чарлз и наследник на трона, е известен с решителната си защита на личния живот на семейството, особено по отношение на частни дела.

Това е вторият път, в който кралската двойка успешно съди френско списание. През 2012 г. друго издание, Closer, публикува голи снимки на Кейт. Съдебните процедури срещу „Пари мач", собственост на френската луксозна група LVMH, започнаха през април, дни след публикуването на снимки на семейството в Алпите.

„Принцът и принцесата на Уелс са ангажирани със своето лично време и настояват децата им да растат без ненужен контрол и намеса в личното пространство", заяви говорител на Кенсингтънския дворец. Двойката се стреми да осигури на трите си деца – принцовете Джордж и Луи, на 12 и 7 години, и принцеса Шарлот, на 10 – възможно най-нормално детство.

43-годишният Уилям не е крил неприязънта си към медиите, след като майка му, принцеса Даяна, загина в автомобилна катастрофа в Париж през 1997 г., преследвана от папараци.

От „Пари мач" не са отговорили веднага на искането за коментар. Списанието публикува съдебното решение в четвъртък, признавайки, че е нарушило уважението към личния живот на семейството и правата им върху имиджа си. Адвокатите на Кейт и Уилям заявиха пред съда, че двойката е предпочела публикуването на съобщението за решението, вместо каквото и да е обезщетение, допълва Ройтерс.