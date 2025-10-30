ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ООН достави над 24 000 тона хуманитарна помощ в ив...

Италиански съдия оневини сина на шефа на Сената, обвинен в посегателство над жена

Италия Снимка: Виолина Христова

Италиански съдия сне обвиненията, повдигнати срещу сина на председателя на италианския Сенат и негов приятел. Двамата бяха обвинявани в групово посегателство над 22-годишна жена. Това съобщи АНСА, цитирана от БТА.

Жената се е оплакала, че Леонардо Апаче Ла Руса, син на Иняцио Ла Руса, заедно с приятеля му - ди джей Томазо Джилардони, са извършили сексуално посегателство над нея в нощта на 18 срещу 19 май 2023 г.

Съдията-следователката по случая Росана Монджардо, която разпореди обвиненията за посегателство да бъдат снети срещу двамата, обаче постанови срещу тях да останат обвиненията за незаконно разпространение на сексуално експлицитно съдържание. Кадрите и видеата са били направени без съгласието на жената, фигурираща на тях и са били разпространени в интернет без нейното съгласие.

Иняцио Ла Руса е представител на партия „Италиански братя" на премиера Джорджа Мелони.

