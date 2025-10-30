Хиляди евреи се събраха в Йерусалим, протестират срещу военната служба (Видео)

Хиляди ултраортодоксални евреи се събраха в Йерусалим, за да протестират срещу мобилизирането на млади мъже от тяхната общност. Това съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Демонстрацията предизвика претоварване на обществения транспорт, тъй като много участници пътуваха до града, а главната магистрала 1 между Тел Авив и Йерусалим бе временно затворена. Ройтерс предава, че тълпи от предимно мъже са задръстили пътищата около магистралата. Израелските медии изчислиха, че около 200 000 души са участвали в демонстрацията.

Снимки показват, че някои от протестиращите са се катерили по покривите на сгради, бензиностанция и върху кранове. Израелската служба за бърза помощ съобщи, че 15-годишен младеж е паднал и е загинал, а полицията заяви, че е започнала разследване на инцидента. Massive crowds of ultra-Orthodox Jews (Haredim) gathered in Jerusalem to protest against mandatory military conscription. pic.twitter.com/hOO9xXdvza — AlertBreakingNews (@Yass_Smith) October 30, 2025

Конфликтът относно мобилизирането на повече ултраортодоксални мъже във войската все по-често се разглежда като политическо и социално изпитание в Израел. Той представлява и потенциална заплаха за стабилността на дясното религиозно правителство на премиера Бенямин Нетаняху.

В продължение на десетилетия ултраортодоксалните мъже в Израел бяха освободени от задължителната военна служба. От миналата година това изключение не е в сила и правителството не успя да приеме законодателство, запазващо специалния им статут. През юни 2024 г. Върховният съд на Израел постанови, че военните трябва да започнат да мобилизират мъже от ултраортодоксалните общности, което се превръща в сблъсък между културата и сигурността. Tens of thousands of Ultra-Orthodox Jews are marching on and gathering today in Jerusalem for a rally, dubbed “Cry of the Torah” protesting against the arrest of draft-dodging Haredi who consistently refuse to serve their mandatory service in the Israel Defense Force. pic.twitter.com/hi8XwpCjUF — OSINTdefender (@sentdefender) October 30, 2025

Много ултраортодоксални евреи разглеждат военната служба като заплаха за религиозния си начин на живот, особено поради факта, че мъжете и жените служат заедно.

Израелската армия предупреди, че недостигът на подготвени за служба войници може да подкопае нейните способности.