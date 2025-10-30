Германия призова САЩ и Русия да зачитат мораториума върху ядрените опити

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският външен министър Йохан Вадефул призова днес САЩ и Русия да се въздържат от изпитания на нови ядрени оръжия, след като американският президент Доналд Тръмп обяви планове за подновяване на ядрените опити след повече от 30 години, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"От решаващо значение е всичките пет ядрени държави да продължат да се придържат към съответния мораториум върху ядрените опити", заяви германският първи дипломат в отговор на журналистически въпрос по време на посещението си в сирийската столица Дамаск.

"Мораториумът върху ядрените опити трябва да се спазва", подчерта той, добавяйки, че това важи и за Северна Корея - "единствената страна, която е извършвала ядрени опити през 21 век".

Тръмп обяви в своята социална платформа "Трут Соушъл" незабавното стартиране на нови изпитания на ядрено оръжия, аргументирайки решението с програмите на други държави.

Все още не е ясно от какъв тип ще са американските тестове и с какви оръжия, отбелязва ДПА. За последно САЩ направиха подобни изпитания през последното десетилетие на миналия век.

Изказванията на Тръмп доведоха до изявление на Русия, че може също да поднови опитите си с ядрени оръжия, пораждайки опасения от нова надпревара в ядреното въоръжаване.

Вадефул заяви, че смята, че "това, което е обявил президентът Тръмп, е по-скоро реакция на използването на задвижвани от ядрена енергия системи от Русия в миналото".

Външният министър добави, че Берлин все още се опитва да си изясни какво точно е имал предвид американският държавен глава.

"Трябва да обсъдим това с нашите американски колеги", отбеляза Вадефул.

"Към настоящия момент аз не разбирам това като незабавно подновяване на ядрените опити, което, между другото, също би изисквало съществена подготовка", каза германският министър на външните работи.