Франция няма да изтегля войниците си от Румъния

Франция ще запази настоящия брой на военните, разположени в Румъния в рамките на мисиите на НАТО в Източния фланг. Това увери френският министър на въоръжените сили Катрин Вотрен, която е на посещение в румънския град Сибиу, съобщава телевизия Диджи 24.

Тя уточни, че числеността на силите вече е била увеличена през последните месеци и ще остане на нивото, определено от алианса.

Изявлението й идва ден, след като румънското министерство на отбраната съобщи, че САЩ възнамеряват да намалят броя на своите военнослужещи, които са разположени в Румъния.

"Франция ще остане с вече определения в рамките на алианса брой", посочи Вотрен на пресконференция в Сибиу, цитирана от БТА.

Тя припомни, че 1500 френски войници са разположени в членката на ЕС и НАТО Румъния и подчерта, че те олицетворяват конкретния ангажимент на Франция "за колективната отбрана на европейския континент", включително и на Румъния, предаде АФП.

Френската армия присъства в Румъния, "в сърцето на Източния фланг, в контекста на силно влошена международна сигурност", посочи още Вотрен на съвместна пресконференция с румънския си колега Йонуц Мощяну.

"Отбранителната стратегия на НАТО е нещо, което непрекъснато се адаптира в зависимост от новата действителност. Тези ротационни сили, които дойдоха от САЩ, бяха изключително добре дошли. Оттогава минаха три години и половина и американските партньори видяха, че Европа е разбрала, че трябва да инвестира в армията на всяка страна, в оборудването на всяка страна, и сега е много по-добре подготвена да се защитава сама", посочи Мощяну, цитиран от Диджи 24.

Той също така потвърди, че Румъния ще купи френски ракети земя-въздух Мистрал 3 по силата на "договор, който ще бъде подписан до края на тази година в рамките на Европейската инициатива за съвместни покупки".

Според говорител на румънското министерство на отбраната стойността на договора ще възлиза на 660 милиона евро без ДДС, напомня АФП.

Осем европейски държави (Франция, Белгия, Кипър, Унгария, Румъния, Испания, Словакия и Дания) подписаха през юни 2024 г. споразумение за съвместна покупка на тези ракети.