Фотофиниш на изборите в Нидерландия, но крайнодесните губят 11 места (Обзор)

В битка до последния глас. Така може да се определят парламентарните изборите в Нидерландия от сряда. Часове след като секциите затвориха, 18-милионната страна не знаеше кой е победителят от вота.

До късно в четвъртък две партии си поделяха първенството с равен брой от 26 места в долната камара на парламента при 99,7% преброени бюлетини. Това са либералноцентристката партия “Демократи - 66” на 38-годишния Роб Йетен и дясноконсервативната Партия на свободата, предвождана от 62-годишния Герт Вилдерс.

В Нидерландия най-голямата партия първа получава възможност да сформира кабинет, а нейният лидер е фаворит за поста на министър-председател. Ако преговорите се провалят, другите партии могат да опитат. Но основните политически сили, останали недалеч от първите две, вече декларираха, че няма да се коалират с крайнодесните.

Консервативната Народна партия за свобода и демокрация на бившия премиер Марк Рюте е трета с 22 места. Следва я лявата коалиция на “Зелените - Партията на труда”, предвождана от бившия еврокомисар Франс Тимерманс, с 20 места. Той обаче подаде оставката си като лидер заради лошия резултат на зелените.

Така вече е почти сигурно, че

Вилдерс няма да е премиер на страната,

тъй като всички основни партии са изключили възможността да управляват с него.

На изборите през ноември 2023 г. той докара партията си до историческа победа, печелейки 37 от 150 места в парламента. След 7 месеца на преговори накрая Вилдерс състави консервативна коалиция, но партньорите в нея не го подкрепиха за премиер. Кабинетът просъществува 11 месеца, в които беше белязан от неспирни политически разногласия.

Накрая правителството падна, след като Вилдерс реши да го напусне през юни поради разногласия за миграционната политика. Така десният лидер

вкара страната в политичекска криза,

която доведе до настоящите предсрочни парламентарни избори. На тях той се надяваше да увеличи подкрепата си, но изгуби 11 места.

Загубата на Вилдерс кара анализатори да се запитат дали не се наблюдава отлив в подкрепата за крайнодесните идеи в Европа. А също ще се видят ли такива промени в други страни, след като формацията на нидерландеца бе сред партиите, повели напред крайнодясното в ЕС.

При всички положения успехът от изборите е за “Демократи - 66” и Йетен. За по-малко от 2 г. той изведе формацията си от пето място до върха на нидерландската политика.

Усмивката и веселото му послание “Ние го можем” резонираха с избирателите. Той дори участва в телевизионна викторина, наречена “Най-умният човек”.

Ако “Демократи - 66” спечелят изборите, Роб Йетен може да стане

първият открито хомосексуален премиер

на Нидерландия и най-младият в модерната история на страната. Той е сгоден за аржентинския хокеен играч Николас Кинан. Двамата планират да сключат брак следващата година.

По актуалната за нидерландците тема за жилищното строителство центристкият политик заяви, че иска да построи 10 нови града и че намаляването на бюрокрацията ще позволи завършването на 100 хил. нови жилища годишно.

