За първи път от 30 г. САЩ започват ядрени изпитания (Обзор)

Американският лидер намалява митата за Китай след среща със Си Цзинпин

Доналд Тръмп нареди на Пентагона да започне изпитания на американски ядрени оръжия, за да не изостават от други страни като Русия и Китай. Изказването му дойде по-малко от час преди срещата му с китайския президент Си Цзинпин в Южна Корея в четвъртък сутринта. Тя беше първата между двамата лидери от 2019 г. насам.

“Заради програмите за тестване на други страни наредих на министерството на войната да започне да тества нашите ядрени оръжия по същия начин.

Процесът ще започне незабавно”,

обясни Тръмп, цитиран от Би Би Си. Местата, на които ще бъдат осъществени изпитанията, ще бъдат определени по-късно.

От изказването на американския лидер не става ясно дали има предвид ядрено изпитание, или изпитание на система за ядрено оръжие. От 90-те години на миналия век нито една от трите големи военни сили в света не е провеждала ядрено изпитание. Китай проведе последния си известен тест през 1996 г.

САЩ за последен път проведоха ядрен опит през 1992 г. Също така не е ясно колко бързо биха могли да го направят отново, като в доклад от август на Изследователската служба на Конгреса се казва, че ще им отнеме от 24 до 36 месеца, за да изпробват ядрено оръжие, след като президентът даде заповед.

Очевидната промяна в политиката на Тръмп идва в нестабилен момент в световната геополитика, където нарастващото съперничество между Великите сили има дълбоки отгласи от ерата на студената война. А продължаващата война на Русия в Украйна повишава риска от по-широка конфронтация между Москва и Запада.

По-рано тази седмица Владимир Путин се похвали, че страната му е изпробвала нова крилата ракета “Буревестник”, способна да носи ядрено оръжие, и ядреното торпедо “Посейдон”, за които руският лидер смята, че са без конкуренция.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пък подчерта, че Москва ще следи за евентуални нарушения на международния мораториум върху ядрените опити. Той напомни, че Путин е предупредил, че ако някоя държава изпита ядрено оръжие, Русия също ще го направи.

“Руските изпитания на ракета с ядрен двигател и торпедо с ядрен двигател не са изпитания на ядрено оръжие”, поясни Дмитрий Песков. По негови думи те не попадат под ограниченията от международни договори.

По-късно в четвъртък Тръмп обяви, че би искал да види денуклеаризация и че САЩ “разговарят с Русия за това”.

“И Китай ще бъде добавен към това, ако направим нещо”, каза той, без да дава подробности.

“Ако под тестване Тръмп има предвид ядрени взривни тестове, това би било безразсъдно. Вероятно не би било възможно в продължение на 18 месеца, би струвало пари, които Конгресът ще трябва да одобри”, обясни Ханс Кристенсен, директор на Проекта за ядрена информация към Федерацията на американските учени.

Точният брой бойни глави, притежавани от всяка държава, се пази в тайна, но се смята, че

Русия разполагат с общо около 5459 бойни глави, докато САЩ имат около 5177

според Федерацията на американските учени.

Китай е третата по големина ядрена сила с около 600 бойни глави, Франция има 290, Обединеното кралство - 225, Индия - 180, Пакистан - 170, Израел - 90, и Северна Корея - 50.

Според западни източници по време на първия си мандат Тръмп се е стремил

да увеличи ядрения арсенал на САЩ десетократно

След срещата си в Южна Корея със Си Цзинпин президентът на САЩ обяви, че в замяна на обещания, че Китай ще се справи с вноса на фентанил в Америка, Вашингтон ще намали с 10% митата, които налага на китайски стоки.

Китай пък ще прекрати ограниченията си върху износа на редкоземни елементи и ще купува американски соеви зърна, обяви още Тръмп. Споразумението за редкоземните елементи ще бъде валидно 1 година.

На свой ред Си Цзинпин каза, че той и Тръмп “не винаги са на едно мнение”, добавяйки, че е “нормално двете най-големи икономики в света да имат търкания от време на време”. Иначе американският президент се обърна към китайския с “велик лидер на велика държава”.