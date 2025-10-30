ООН достави над 24 000 тона хуманитарна помощ в ивицата Газа след примирието

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 24 000 тона хуманитарна помощ от ООН са били доставени в ивицата Газа от началото на прекратяването на огъня, съобщи днес представител на световната организация, призовавайки неправителствените организации да получат разрешение да работят в палестинския анклав, предаде Франс прес.

Въпреки че обемите на помощта са се увеличили значително от влизането в сила на спирането на огъня на 10 октомври, хуманитарните организации все още се сблъскват с недостиг на средства и проблеми с координацията с Израел, посочва ООН.

"От началото на прекратяването на огъня сме доставили над 24 000 тона помощ през всички контролно-пропускателни пунктове и сме възобновили разпределянето ѝ както на ниво населени места, така и на ниво домакинства", каза днес Рамиз Алакбаров, заместник специален координатор на ООН за палестинските територии.

Самер Абдел Джабер, директор на Световната програма на ООН по прехраната за Близкия изток, отбеляза, че за 20 дни агенцията е успяла да "разпредели около 20 000 тона храни в ивицата Газа".

В обсадения от Израел и намиращ се в хуманитарна катастрофа палестински анклав страхът от повторение на войната все още преследва изтощените жители, които изпитват остра нужда от вода и храна.

Въпреки всичко, плячкосванията на хуманитарни конвои значително са намалели, което улеснява разпределянето, уточни Алакбаров, цитиран от БТА.

"Прилагането на (американския) план от 20 точки продължава да бъде от централно значение и е необходимо условие, за да можем да предоставим хуманитарна помощ в пълен обем", добави той.

Алакбаров призова Израел да разреши на неправителствените организации да участват в разпределянето на помощите в ивицата Газа.

"Трайният проблем с регистрацията на неправителствените организации продължава да забавя" операциите, заяви той и отбеляза "ключовата" роля на националните и международните неправителствени организации.

"Добрата новина е, че благодарение на прекратяването на огъня, договорено от САЩ, можем да доставим много повече помощи в Газа, отколкото преди", коментира във видео изявление ръководителят на хуманитарните операции на ООН Том Флетчър.

"Това е истински напредък, но е капка в морето. То е само началото на това, което трябва да направим", подчерта той.