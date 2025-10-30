3 г. затвор за швед, врязал се с кола в палестински демонстранти

Мъж от Швеция, който се врява с автомобила си в пропалестински демонстранти, беше осъден на три години лишаване от свобода. Съдът го призна за виновен и по друго обвинение - за разпространение на публикации в социалните медии, съдържащи омраза, съобщи ДПА.

Мъжът също така трябва да плати общо 1,8 милиона шведски крони (190 800 щатски долара) обезщетение на 36 жертви.

През август 2024 г. мъжът блъсна колата си в тълпа от около 80 души в пешеходната зона на град Бурос. Те бяха излезли на демонстрация в подкрепа на палестинците по време на войната в Газа.

Съдът в Бурос осъди мъжа, който по това време е бил на 69 години, за опит за тежка телесна повреда, както и за подбуждане към омраза заради публикациите му в социалните медии. Съдът заключи, че шофирането му е било умишлено и безразсъдно и е могло да доведе до телесни повреди на много от демонстрантите. Съдът също така счете, че мотивът му, поне отчасти, е основан на палестинските корени на някои от участниците.

Възрастта на подсъдимия обаче беше счетена за смекчаващо вината обстоятелство. Той отрече наказателна отговорност и заяви, че случайно се е озовал в пешеходната зона с колата си.

Съдът е повярвал на това, но е заявил, че той умишлено е тръгнал към демонстрацията, след като е осъзнал целта ѝ, съобщава БТА.

След като се е врязал в тълпата, той е потеглил на заден ход няколко пъти към демонстрантите. Двама души са били блъснати от колата, но никой не е бил сериозно ранен.