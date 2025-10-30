Поискаха до 4 г. затвор за четиримата българи, осквернили мемориала на Холокоста в Париж

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Прокуратурата поиска 2 до 4 години затвор за четиримата българи, нарисували графити по мемориала на Холокоста в Париж.

Процесът е първи по рода си във Франция и част от серия подобни случаи, за които се подозира, че са били организирани от чужда държава с цел дестабилизация.

Днес бяха поискани наказания от две до четири години затвор за четирима българи, преследвани за това, че през май 2024 г. са нарисували „червени ръце" върху Мемориала на Холокоста в Париж, на фона на подозрения за чужда намеса.

„Въпросът за външната намеса по никакъв начин не отменя въпроса за антисемитизма. Това са две страни, които по никакъв начин не се отменят взаимно. Става дума почти за антисемитизъм от опортюнизъм", посочи прокурорът в исканията си, съобщава БГНЕС.

На 29 октомври четирима българи се изправиха пред съда във Франция, обвинени в поругаване на еврейски мемориал с червени отпечатъци от ръце миналата година — акт, който според прокуратурата може да е част от чужда намеса, свързана с Русия.

Вандализмът бе извършен в момент на изострено напрежение във Франция заради войната между Израел и палестинската групировка Хамас, започнала през октомври 2023 г.

Трима от подсъдимите са обвинени, че през нощта на 13 срещу 14 май миналата година са оставили 35 червени отпечатъка от ръце върху Стената на праведниците в Париж. Стената съдържа имената на 3900 души, удостоени с признание за спасяването на евреи по време на нацистката окупация на Франция във Втората световна война.

Още няколко подобни отпечатъка били открити в близките райони на централна Париж.

Двама от тримата обвиняеми, заподозрени в оскверняването на мемориала, са в ареста след екстрадиция от Хърватия и България. Третият, Мирчо Ангелов, ще бъде съден задочно, тъй като се укрива.

Присъстващите в съдебната зала подсъдими бързо хвърлиха вината върху отсъстващия си съучастник, наричайки Ангелов „лидер" и отричайки каквито и да било идеологически мотиви.

„Нямах абсолютно никаква представа къде се намираме. Ангелов беше този, който избираше местата — казваше ми 'тук' или 'там'", заяви обвиняемият Георги Филипов, който се закле, че не е осъзнал, че рисува върху Стената на праведниците.

„Ако бях имал време да се огледам, може би бих взел друго решение", добави той.

Филипов разказа, че е получил 1000 евро за участието си и настоя, че наемането му „нямало нищо общо" с неговите видими неонацистки връзки — включително татуировка на свастика и снимки в социалните мрежи, на които отдава нацистки поздрав.

„Оставил съм това зад гърба си — правих лоши избори в миналото", каза Филипов.

Четвъртият обвиняем, също в ареста, е подведен под отговорност за съучастие, тъй като е резервирал настаняване и транспорт за останалите. Ако бъдат признати за виновни, те могат да получат до 7 години затвор.