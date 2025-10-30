ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Инвестират 1 млн. евро в закрит футболен терен

Испания купува 45 учебни самолета от Турция за 3,12 млрд. евро

Испания СНИМКА: ФРИЙПИК

Испанското одобри сделка на стойност 3,12 милиарда евро за придобиване на 45 учебни самолета „Хюржет" (HÜRJET) от Турция, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз".

Решението за одобряването на сделката е взето след редовна среща на испанския кабинет в сряда, като в него се посочва, че сделката цели да „актуализира, разшири и обнови възможностите, необходими на испанските военновъздушни сили за обучение на пилотите, които участват в изпълнението на бойни мисии."

Доставките на първите самолети „Хюржет" трябва да започнат през 2028 г., като се очаква първите самолети от този тип да влязат в експлоатация в цикъла на обучение 2029-2030 г, отбелязва „Хюриет дейли нюз", цитиран от БТА

