Испания купува 45 учебни самолета от Турция за 3,12 млрд. евро

Испанското одобри сделка на стойност 3,12 милиарда евро за придобиване на 45 учебни самолета „Хюржет" (HÜRJET) от Турция, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз".

Решението за одобряването на сделката е взето след редовна среща на испанския кабинет в сряда, като в него се посочва, че сделката цели да „актуализира, разшири и обнови възможностите, необходими на испанските военновъздушни сили за обучение на пилотите, които участват в изпълнението на бойни мисии."

Доставките на първите самолети „Хюржет" трябва да започнат през 2028 г., като се очаква първите самолети от този тип да влязат в експлоатация в цикъла на обучение 2029-2030 г, отбелязва „Хюриет дейли нюз", цитиран от БТА