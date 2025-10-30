Тръмп: САЩ имат повече ядрени оръжия от всички, Русия е втора, а Китай изостава

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е наредил на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия, както правят други ядрени сили.

„Заради програмите за тестване на други страни наредих на Министерството на войната да започне да тества нашите ядрени оръжия по същия начин. Процесът ще започне незабавно", написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут соушъл".

„САЩ имат повече ядрени оръжия от всяка друга страна. Това беше постигнато, включително пълно осъвременяване и обновление на съществуващите оръжия, по време на първия ми президентски мандат. Заради огромната разрушителна сила аз го направих с голямо нежелание, но нямах избор. Русия е на второ място, а Китай изостава доста и е на трето, но до пет години ще ни настигне", се казва в публикация на американския държавен глава, цитирана от НОВА. От изявлението му не става ясно за какви точно изпитания става въпрос.

Къде ще са площадките за изпитване на ядрените оръжия, ще бъде решено на по-късен етап, уточни президентът. Той отрече твърденията, че с този ход светът влиза в рискова фаза и заяви, че американските ядрени оръжия се съхраняват добре.

Съединените щати не са правили ядрени тестове от 33 години, след като Буш-старши наложи мораториум в началото на 90-те години.

Руският президент Владимир Путин заяви в сряда, че Русия успешно е тествала суперторпедо с ядрено задвижване. Освен това Москва обяви преди няколко дни, че е завършила изпитанията на новата крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник".