Двама са убити при руска атака срещу електроцентрала в Славянск

Двама души бяха убити при руска атака срещу топлоелектрическа централа в украинския град Славняск, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на президента на Украйна Володимир Зеленски.
При удара има и ранени, добави украинският лидер.
Зеленски каза, че атаката в Донецка област е терор в буквалния смисъл на думата. Той посочи, че енергийните обекти са основните цели на руските среднощни атаки с дронове и ракети.
Прокуратурата в Донецка област съобщи за един загинал и трима ранени при руски атаки срещу жилища в украинския град Краматорск.
Славянск и Краматорск със сигурност ще бъдат ключови цели при бавното настъпление на руските войски през Донецка област, отбелязва Ройтерс, съобщава БТА.