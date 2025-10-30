ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Карибите: какво иска Доналд Тръмп и докъде ще стиг...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21617152 www.24chasa.bg

Гутериш: Не трябва да се допускат никакви ядрени опити

1580
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш СНИМКА: twitter/ antonioguterres

Ядрените опити никога не трябва да бъдат разрешени при никакви обстоятелства, заяви днес говорител на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, цитиран от Франс прес.

Позицията на световната организация идва, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще възобновят изпитанията на нови ядрени оръжия.

"Генералният секретар многократно е заявявал, че сегашните ядрени рискове вече са тревожно високи. Трябва да се избягва всяко действие, което може да доведе до грешна преценка или ескалация с катастрофални последици", подчерта говорителят, цитиран от БТА.

"Не трябва да забравяме катастрофалното наследство от повече от 2000 ядрени опита, проведени през последните 80 години. Ядрените опити никога не трябва да бъдат допускани при никакви обстоятелства", добави той.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш СНИМКА: twitter/ antonioguterres

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с цените (Видео)