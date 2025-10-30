Гутериш: Не трябва да се допускат никакви ядрени опити

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ядрените опити никога не трябва да бъдат разрешени при никакви обстоятелства, заяви днес говорител на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, цитиран от Франс прес.

Позицията на световната организация идва, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще възобновят изпитанията на нови ядрени оръжия.

"Генералният секретар многократно е заявявал, че сегашните ядрени рискове вече са тревожно високи. Трябва да се избягва всяко действие, което може да доведе до грешна преценка или ескалация с катастрофални последици", подчерта говорителят, цитиран от БТА.

"Не трябва да забравяме катастрофалното наследство от повече от 2000 ядрени опита, проведени през последните 80 години. Ядрените опити никога не трябва да бъдат допускани при никакви обстоятелства", добави той.