Крал Чарлз отне титлите на принц Андрю заради връзките му със сексуалния престъпник Харви Уайнстийн

Принц Андрю ще напусне резиденцията си в Кралската ложа и вече няма да носи кралската си титла, обяви Бъкингамският дворец. Той вече ще бъде известен като Андрю Маунтбатън-Уиндзор, пише Newsweek. Решението е на британския крал Чарлз III.

Ходът идва на фона на подновеното разследване на връзките на Андрю с осъдения сексуален престъпник Харви Уайнстийн. По-рано този месец принцът се отказа от титлата си херцог на Йорк, заявявайки в изявление, че „продължаващите обвинения срещу мен разсейват от работата на Негово Величество и кралското семейство".

Самият принц Андрю е разследван по обвинения в сексуално насилие, корупция и злоупотреба с власт.

"Досега договорът му за Роял Лодж му осигуряваше правна защита да продължи да живее там. Сега е връчено официално уведомление за прекратяване на договора, и той ще се премести в друго частно жилище. Тези санкции се считат за необходими, въпреки че той продължава да отрича обвиненията срещу себе си", се посочва в изявлението на Бъкингам.

Дворецът подчерта, че „Негово и Нейно Величество искат да заявят, че мислите и най-искрените им съболезнования са и ще останат с жертвите и оцелелите от всякакви форми на насилие."